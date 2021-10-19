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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ветераны вышли на спортивную площадку

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Всеволожская команда приняла  участие в Третьей областной спартакиаде ветеранов Ленинградской области «За активное долголетие», проходившей на базе отдыха «Связист» в Приозерском районе с 13 по 15 октября. В состав сборной вошли пять человек.

Возглавил сборную капитан команды – заместитель председателя Совета ветеранов Всеволожской районной общественной организации ветеранов, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Российской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, академик Академии военных наук, ветеран военной службы, полковник запаса Василий Юрьевич Тегза.

Ветераны соревновались по следующим дисциплинам: плавание 50 м, комбинированная эстафета, настольный теннис, шашки, кросс 1 км, стрельба из электронного оружия, дартс, скандинавская ходьба.

По итогам спартакиады 1-е место занял Выборгский район, 2-е – Кировский, 3-е – Волосовский район. Всеволожский район  занял 8 место.

Фото: Муринская панорама

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