Ветераны вышли на спортивную площадку

Всеволожская команда приняла участие в Третьей областной спартакиаде ветеранов Ленинградской области «За активное долголетие», проходившей на базе отдыха «Связист» в Приозерском районе с 13 по 15 октября. В состав сборной вошли пять человек.

Возглавил сборную капитан команды – заместитель председателя Совета ветеранов Всеволожской районной общественной организации ветеранов, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Российской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, академик Академии военных наук, ветеран военной службы, полковник запаса Василий Юрьевич Тегза.

Ветераны соревновались по следующим дисциплинам: плавание 50 м, комбинированная эстафета, настольный теннис, шашки, кросс 1 км, стрельба из электронного оружия, дартс, скандинавская ходьба.

По итогам спартакиады 1-е место занял Выборгский район, 2-е – Кировский, 3-е – Волосовский район. Всеволожский район занял 8 место.

Фото: Муринская панорама