Александр Дрозденко пообещал решить коммунальные проблемы жителей Рахьинского поселения

Многодетная мать из Ладожского Трудпосёлка (Рахьинское поселение) обратилась к губернатору области в ходе прямой линии 18 октября. Женщина пожаловалась на то, что в её доме, как и в соседнем, нет элементарных бытовых услуг.

— Живём в одном из трех двухэтажных домов – 12 квартир. Нет воды и канализации. Дома бесхозные, на балансе ни у кого не стоят. Кажется, наших домов вообще нет на карте, но квитанции на оплату коммунальных услуг всё равно приходят – платим.

Вместо канализации жильцы пользуются выгребными ямами, которые жильцы чистят за свой счёт.

Губернатор пообещал прислать в Ладожский Трудпоселок комиссию. По его словам, администрация Всеволожского района эти дома должна взять на баланс, а дальше решать все проблемные вопросы.