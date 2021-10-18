Полторы тысячи переписчиков приступили к сбору данных во Всеволожском районе

15 октября в зале районной администрации раздавали специальную униформу со светоотражающими элементами, портфель, фонарь, шарф с логотипом и планшет. Все эти атрибуты необходимы переписчикам, которые в минувшую пятницу приступили к работе. Напомним, что изначально кампания была запланирована в 2020 году, но ее перенесли на год из-за пандемии, которая, впрочем, не кончается: переписчиков обязали носить маски и сдавать ПЦР-тесты.

— Главная цель переписи — получение полных сведений о составе и размещении населения на территории страны, его жилищных условиях, — поясняет представитель районного отдела Государственной статистики во Всеволожске Ольга Тарасенко. – Во Всеволожском районе задействовано много переписчиков. Это обусловлено тем, что у нас один из самых густонаселенных районов в Ленинградской области. Данные переписи являются конфиденциальными и, аккумулируясь в органах статистики, затем обезличиваются. У переписчика обязательно должны быть удостоверение, заверенное печатью.

Работать переписчики будут весь рабочий день. Если кого–то не окажется дома, они оставят извещение со своими контактами, по которым можно будет связаться с переписчиком, а можно самим переписаться на сайте Госуслуг.

Вопросов будет больше сорока! Основные — возраст, пол, национальность, образование, занятость, источники средств существования, состояние здоровья. Также будут задавать еще отдельные вопросы по жилищному фонду. Например, в каком доме проживает человек, тип его жилья, находится ли оно в аренде или же в частной собственности, сколько комнат, какие условия благоустройства имеются.

— Знаете, кто-то должен помочь Росстату нас пересчитать, — говорит одна из переписчиков Елена Машкова. — Кроме активной гражданской позиции у меня еще и материальная заинтересованность, благодаря дополнительной работе удастся накопить деньги на покупку телефона дочери. У нее скоро день рождения. Я человек общительный, а значит, легко справлюсь со списком и быстро обойду все квартиры.

Ирэн Овсепян

