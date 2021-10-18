Если нужна помощь – звоните!

В Ленинградской области начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей.

Обратиться к сотрудникам благотворительной службы поиска медпомощи «Верное направление» можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребёнку обследований, а также с проездом до места лечения и проживанием в момент его прохождения.

Специалисты помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды, проверят возможность получения поддержки от государства, а также будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.

Телефон бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 06:00 до 18:00. Сайт проекта: www.vernap.ru