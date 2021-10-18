В Сертолово возле больнично-поликлинического комплекса построят храм

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 8 октября освятил в Сертолово закладной камень в основание храма в честь иконы Божией Матери «Милующая». На месте будущего храма, которое возведут у больнично-­поликлинического комплекса, установили поклонный крест.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители города, священнослужители и жители города. Настоятелем строящегося храма назначен Евгений Валяшкин. По завершении молебна и чина освящения креста епископ Выборгский и Приозерский Игнатий обратился к собравшимся с архипасторским словом.