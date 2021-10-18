Всеволожские дзюдоисты привезли награды из Соснового Бора

Первенства Ленинградской области в Сосновом Бору проходили 15 октября по двум возрастам — среди юниоров и юниорок до 21 года (2002 — 2004 гг.р.) и среди мальчиков и девочек до 11 лет (2011-2012 гг.р.).

Соревнования проводились в новом волейбольном комплексе, крупнейшем на Северо-Западе страны, вмещающем 2,5 тысячи человек.

Воспитанники отделения дзюдо ВСШОР (тренеры Кудяков Е.С. и Брайнин А.А.) добились на соревнованиях отличных результатов. Победительницами первенства области среди юниорок стали Дарья Баштырева и Елизавета Постникова. В соревнованиях юниоров серебряную медаль завоевал Владислав Поваляев. Сборная команда Всеволожского района одержала победу в командном зачете среди юниорок, с большим отрывом опередив команды Выборгского и Тосненского районов. В общекомандном зачете юниорского первенства команда Всеволожского района заняла почетное 3 место.

В первенстве области среди спортсменок до 11 лет победительницей стала воспитанница ВСШОР Ольга Шемякина (тренер Кудяков Е.С.).