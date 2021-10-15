Участие в нацпроекте позволило увеличить производительность

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» предприятие по производству теплового и газового оборудования «Северная компания», расположенное в городе Мурино, увеличило выработку газорегуляторных пунктов на 50%. Эти устройства применяются для газификации жилья, районов, промышленных объектов.

В качестве эталона выбрали производственный поток изготовления ШРП шкафного газорегуляторного пункта с долей выручки 16%, производство которого – часть приоритетной национальной программы газификации РФ. Каждый этап производства анализировали эксперты Федерального центра компетенций.

– Мы провели балансировку персонала и операций в потоке, исключили петли и возвращения, что позволило на 55% сократить время протекания процесса. Но самое главное, пожалуй, то, что мы создали систему управления производством по принципам just in time (точно вовремя), – рассказал старший руководитель проекта ФЦК Владимир Михайлов.