Туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского»

В селе Старая Ладога прошел туристический фестиваль, посвященный 800-летию со дня рождения великого князя и полководца Александра Ярославича под названием «Венок славы Александра Невского». Основной лейтмотив – реконструкции событий и быта XIII века, подготовленные военно-историческими клубами.

История села Старая Ладога неразрывно связана с именем Александра Ярославича. По преданию, в храме святого Георгия Победоносца новгородский князь освящал свой меч и молился со своей дружиной перед битвой со шведами. В честь славной победы 1240 года Александр и получил имя Невский.

Ладога была передовым форпостом русского Северо-Запада. Ладожане и новгородцы защищали эти земли от посягательств шведов и ливонцев. А пеший и конный рыцарские турниры в то время – своеобразные зрелищные тренировки в подготовке к будущим сражениям. Сшибки на копьях, мастерство владения холодным оружием при судействе благородных дам показали реконструкторы объединения «Ковчег».

Погрузиться в атмосферу времен Александра Невского мог любой желающий на интерактивных площадках: изготовить куклу-оберег, познакомиться с гончарным делом или отчеканить монету на память.

Мастера народных художественных промыслов Ленинградской области представили свои творения – выставку декоративно-прикладного искусства, стилизованную сувенирную продукцию. Выступления творческих коллективов сопровождали гостей праздника в течение всего фестиваля.