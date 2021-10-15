На Президентские гранты рассчитывают некоммерческие организации из Всеволожского района

Конный драматический театр «Велесо» из деревни Лепсари в числе 33 некоммерческих организаций Ленинградской области претендует на получение гранта Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году.

У театра есть цель получить 11 миллионов рублей на создание инфраструктуры современного многофункционального творческого пространства для популяризации традиций народной культуры. Еще одна заявка из Всеволожского района, поступившая в Фонд, связана с созданием инфраструктуры для следж-хоккея в Кудрово.

Всего от Ленинградской области поданы заявки на 77,8 млн рублей. Итоги грантовой кампании подводятся ежегодно в начале января.