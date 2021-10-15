На дорогах Всеволожского района появятся проекционные переходы

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области осуществляется проект по оснащению трасс проекционными переходами.

Первый такой переход был сделан «Ленавтодором» осенью прошлого года на Выборгском шоссе рядом с городом Сертолово и подтвердил свою эффективность даже в осенне-зимнюю непогоду: в условиях дождей, туманов и снегопадов направленный свет позволяет видеть переход на расстоянии до 150 метров. Яркая световая разметка не стирается колесами и предупреждает водителей о необходимости сбросить скорость при приближении к переходу.

Работа по нанесению таких ярких переходов продолжается. До конца года дорожники позаботятся о безопасности дорог во Всеволожском районе. Это Токсовское шоссе, Дороги жизни, региональные дороги, проходящие в черте Всеволожска, Сертолово и Мурино. Там будет нанесена желтая разметка и шумовые полосы, поставлены новые знаки, сферические зеркала и информационные щиты «Внимание! Аварийно-опасный участок».