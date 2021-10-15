Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь»: Год с максимальной пользой

Армейские арсеналы имеют долгую историю. Их внешний вид и структура менялись вслед за Вооруженными силами нашей страны. Они постоянно реконструировались и модернизировались под новые виды вооружений и нормы безопасности. Из простых каменных построек 19-го века с мастерскими они превратились сейчас в разветвленные и сложные инженерные сооружения с сотнями подземных и надземных построек, средствами механизации и современными системами сигнализации.

Конечно же, арсеналы надо охранять. Охранять от посторонних и любопытствующих. Также важно обеспечить спокойную работу хранилищ – нужно постоянно следить за пожарной безопасностью, предотвращать любые нештатные ситуации внутри и около складов. Даже за грозой надо наблюдать по грозопеленгатору, чтобы быть всегда готовым противостоять и природным явлениям. Но помимо этой работы есть и текущая деятельность. О ней нам рассказал заместитель начальника арсенала в Большой Ижоре, майор Виктор Белов:

– Наш арсенал предназначен для сохранения, сбережения, регламентирования технического обслуживания, а также ремонта боеприпасов. С последующей выдачей их в округа Министерства обороны, войсковые части, флоты (Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Черноморский) для осуществления боевого дежурства и боевого слаживания.

Подобных объектов много по нашей стране, но именно этот в Большой Ижоре отличается от многих – у него есть долгая и боевая история. О ней рассказал начальник арсенала капитан второго ранга Данис Таиров:

– Наш арсенал – один из старейших в стране. Он сформирован в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны защищал Ленинград, распределял боеприпасы на Балтийский флот. Своевременно обеспечивал вооружение кораблей и подводных лодок. 15 сентября 1941 года военные склады были рассредоточены на разных площадках в районы д. Кушелевки, с. Вирки, Гребного порта, Торгового порта, п. Ржевка, чтобы сохранять имущество. После войны 10 лет арсенал обеспечивал траление мин на Балтике, – продолжает рассказ начальник арсенала. – В настоящее время здесь расположен не просто морской арсенал по хранению, обеспечению морским подводным оружием, но и артиллерийскими боеприпасами и вооружением. Без материально-технического обеспечения Вооруженные силы не в полном объеме могут выполнить поставленные задачи.

Такая сложная работа по поддержанию функционирования арсенала на его огромной территории решается в том числе и военнослужащими по призыву. Каждый, кто распределяется сюда на 1 год, проходит долгое обучение по технике безопасности, по правилам обращения с оружием и боеприпасами. Ведь им предстоит выполнять разнообразные задачи: патрулирование периметра технической территории, работы по погрузке и выгрузке изделий из различного вида транспорта, а также перевозки боеприпасов на автотранспорте.

– Военнослужащие по призыву за этот год получают большой опыт, перенимаемый от своих командиров, – рассказывает Андрей Горшков-Лоскутов, заместитель начальника арсенала по военно-политической работе. – Они работают на технической территории в составе такелажных команд, перемещают бое-припасы в штатной таре. Работают с заведующими в хранилищах, несут службу в составе суточного наряда, таком как воинский патруль, наряд дежурного по роте, дневального по роте, дежурного по КПП и так далее.

Надо заметить, что военнослужащие по призыву не занимаются непосредственным ремонтом боеприпасов или их регламентным обслуживаем. Такие работы выполняют гражданские люди – профессионалы в отдельных цехах на территории арсенала. Сами военные, даже офицеры, не вскрывают изделия – они видят их чаще всего в транспортировочной негорючей таре. Такое разделение труда было инициировано Министерством обороны еще в конце 2000-х годов.

Также пожарная команда арсенала – это гражданские специалисты. У них есть бронированная техника, навыки и опыт в тушении хранилищ с боеприпасами.

Сейчас военнослужащие по призыву выполняют исключительно задачи по боевой подготовке и по своей специализации. Еду готовит гражданская организация. Ведь главная задача военнослужащего – защищать Родину и заниматься работами по предназначению своей части.

– Да, мы не боевая часть, – делится своими мыслями старший матрос Артем Кисленков, – но работы здесь очень много. Например, научили разбираться в технике: в КамАЗах, «Уралах». Я думаю, что в жизни это когда-нибудь сто процентов пригодится. Я хожу в наряд по автопарку дневальным. Контролирую технику, слежу, чтобы в машинах было чисто и находилось все необходимое. Сейчас обучаюсь в автошколе, хочу сдать на категорию «С» и хочу этот год потратить максимально с пользой.

Кстати, на арсенале Большая Ижора все бойцы – моряки. Так исторически сложилось, что данный объект долгое время относился к ВМФ, хотя на его складах размещаются также сухопутное оружие, боеприпасы и вооружение.

Сослуживец Артема – матрос Илья Марсаков – считает, что служба по призыву на территории арсенала идет ему однозначно на пользу, и он даже задумывается о ее продолжении.

– Я изменился в лучшую сторону, открылись некоторые качества характера, которые я раньше в себе не замечал: дисциплинированность, ответственность. Улучшилась даже память, потому что нужно много чего нового запоминать. В будущем, – рассказывает Илья, – я думаю, что всегда есть возможность связать свою судьбу с армией. Мне это даже интересно. Я не исключаю для себя, что могу после окончания службы по призыву подписать контракт и продолжить служить.

Работа на арсенале не является рутинной или скучной. Здесь военнослужащие – это не физическая сила для такелажных работ с боеприпасами, а солдаты, причастные ко всем важным военным маневрам, например, таким как «Запад-2021». После каждых учений или стрельб до личного состава доводятся сведения, что те или иные изделия (боеприпасы), отгруженные вчера или позавчера, были использованы кораблями в Тихом океане или артиллерией на полигоне под Нижним Новгородом. Это повышает мотивацию военнослужащих, и они чувствуют свою причастность к большому общему делу, которое начинается именно с арсеналов Министерства обороны РФ

Анна ТЮРИНА

Фото Г. ОЖЕГОВА

На снимках: учебный класс арсенала с макетами боеприпасов; погрузочно-разгрузочные работы на технической территории; учения по антитеррору на территории арсенала.