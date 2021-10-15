Ленинградская панорама. Чтобы все были дома. Мурки и Барбосы — тоже

Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» областного Управления по ветеринарии включает несколько направлений и реализуется при поддержке всей команды47.

Уроки доброты

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области Управление ветеринарии получило 1 января этого года. Весной был запущен проект, посвященный ответственному отношению с животными. Название ему дали слова Сент-Экзюпери.

С началом учебного года усилилась работа с детьми по этому направлению. В сентябре в школах стартовали уроки доброты, которые проводятся в рамках проектов «Мы в ответе за тех, кого приручили» и «Трезор зажигает огоньки добра». Первое занятие в режиме видеоконференции прошло в Шлиссельбурге, затем — в Кировске, Всеволожске, поселке Селиваново Волховского района. Вскоре онлайн-занятия охватят весь регион.

Ученики 2-го «А» и 3-го «А» классов средней школы № 3 города Отрадное все 45 минут урока внимательно слушали лектора — начальника отдела государственного надзора в области обращения с животными регионального управления ветеринарии Наталью Щагину. Она рассказала ребятам, как на улице появляются бездомные кошки и собаки, что делать, чтобы брошенных питомцев стало меньше.

«Дети задали Наталье Михайловне много вопросов, касающихся содержания домашних животных, — говорит педагог начальных классов Ксения Ражева. — Такие воспитательно-просветительские беседы очень нужны. У большинства ребят есть свои питомцы. И дети должны понимать, что, например, четвероногие друзья — это не только радость общения, но и каждодневный труд, ответственность. Теперь планируем съездить в приют для бездомных животных».

Подвиг Трезора

Директор АНО «Центр содействия социальным и благотворительным проектам «Огонек добра» Мария Зимина согласна, что работу надо начинать с юного поколения. На днях она побывала в приюте «Симба» города Луги, куда на экскурсию пришли воспитанники детского сада № 4. Дети принесли с собой корм для животных, пообщались с собаками и кошками, которые мечтают обрести хозяев.

«Наблюдала трогательную сценку, когда мальчик просил маму взять из приюта котенка. А у них дома, оказывается, уже есть две кошки», — рассказывает Мария Зимина, подчеркивая, что родители, присоединяясь к экскурсии, дают детям пример, поддерживают семейные ценности.

Кстати, на интерактивной «Карте от кота Фалафея» (ее составили в «Огоньке добра») легко найти ближайший приют для животных.

В этом учебном году в школы региона поступит 1650 бесплатных рабочих тетрадей для внеурочной деятельности «Мы твои друзья», рассчитанных на 36 занятий. Кроме видеоуроков, организованных совместно с Управлением ветеринарии, ребятам будут читать лекции о вкладе собак, кошек, лошадей, лосей, голубей в Великую Победу. Аудитория живо воспринимает историю пса Трезора, который в блокаду спас от голода четыре семьи. Он приносил им из леса зайцев.

Проблема появления безнадзорных животных стала основным посылом для проведения конкурса детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили». Конкурс запустило управление ветеринарии в парт­нерстве с комитетом общего профессионального образования и центром «Огонек добра». Помимо рисунков, от участников в возрасте от 6 до 17 лет ждут фотографии, видеоролики, стихи и эссе, посвященные братьям нашим меньшим.

Дачное разгильдяйство

«Ситуация с безнадзорными животными обостряется каждую осень с окончанием дачного сезона. Увы, но факт: дачники, возвращаясь в город, кошек и собак нередко оставляют на участках, — говорит Наталья Щагина. — В мае при поддержке Комитета по печати мы разместили по всей области вдоль федеральных трасс баннеры «Мы в ответе за тех, кого приручили». В начале октября установили пять таких же широкоформатных рекламных щитов на дорогах Всеволожского, Выборгского районов и в Тихвине. Акция адресована автомобилистам и дачникам. Возможно, кто-то из них задумается о судьбе питомцев, оставленных за городом».

Разъяснительная работа с населением ведется широко. В 200 автобусах дальнего следования региональный комитет по транспорту помог разместить информационные баннеры. Листовки «Безнадзорные животные — проблема каждого из нас» и флаеры раздают на вокзалах, на ярмарках, а также через председателей садовых товариществ. Последних специально собрали на семинары, где напомнили о ветеринарных участках, действующих при СНТ, о льготной стерилизации животных, что по графику проводится во всех районах.

В рамках проекта снято 15 видеороликов. В том числе интервью с оперным певцом Василием Герелло, композитором и дирижером Антоном Лубченко, актером и телеведущим Егором Пироговым, заслуженным мастером спорта России, депутатом Госдумы РФ Светланой Журовой. Известные люди поделились личными историями о домашних питомцах.

Питомец через МФЦ

Сейчас только в 15 зарегистрированных приютах Ленобласти содержится порядка 2,5 тысячи собак и 300 кошек. Кроме того, работает еще около 20 частных учреждений. Чтобы помочь людям выбрать в них Мурку или Барбоса, подключили МФЦ. Во всех филиалах в инфоматах можно пролистать портфолио четвероногих подопечных, которые содержатся в приютах Ленобласти.

«Это хорошая идея — дополнительная платформа для пиара наших питомцев, — считает руководитель Приозерского приюта для бездомных животных Анна Тюрина. — Мы откликнулись с радостью. У нас сейчас примерно 130 собак и 50 кошек. За лето своими силами удалось пристроить в добрые руки всего десять собак и ни одной кошки. Будем рады, если это число вырастет за счет животных, нашедших хозяев через МФЦ».

Людмила Кондрашова

Фото: пресс-служба Управления ветеринарии, центр «Огонек добра»