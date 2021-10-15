Депутат Иван Краско в Книге рекордов России

8 октября народному артисту России, депутату совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение», уроженцу деревни Вартемяги, почетному жителю поселения Ивану Ивановичу Краско в торжественной обстановке в помещении администрации муниципального образования вручили депутатский мандат.



Депутатский мандат № 1 вручил председательствующий на первом заседании Шатов Валерий Борисович. Ермолаев Михаил Дмитриевич пожелал народном избраннику крепкого здоровья и успехов на депутатском и актерском пути.

Иван Иванович высказал свое пожелание получать лично от местных жителей запросы, напутствия, иметь возможность встречаться с избирателями не только на праздничных мероприятиях, чаще организовывать личные встречи с земляками. На днях поступило сообщение, что имя И.И. Краско занесено в Книгу рекордов России. В ней размещена следующая информация: «Наибольший возраст депутата совета депутатов сельского поселения в России. Результат: 90 лет 11 месяцев 30 дней. Рекордсмен: Краско Иван Иванович. Место: Агалатовское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область. Дата: 22 сентября 2021. Описание рекорда: Дата рождения: 23.09.1930»

Светлана Куцоконь

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