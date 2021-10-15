Тосно зажигает! VI Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче состоялся на главной площади, чтобы еще раз доказать, что Тосненский район не случайно получил звание самого энергоэффективного района Ленинградской области в прошлом году. Больше 20 компаний и университетов приняли участие в фестивале, представив тематические выставочные и игровые зоны.

Специалисты Ленэнерго рассказали об энергосберегающих лайфхаках и интересных современных технологиях. Ребята попробовали свои силы в оказании первой помощи на манекене, собирали работоспособную электросхему, наглядно познакомились с химическими источниками тока.

Среди кружков дополнительного образования в нашем регионе лидируют: робототехника, 3-D моделирование и электроника. Как результат их работы — проект в рамках конкурса по безопасности дорожного движения. Он тоже был ориентирован на энергосбережение.

Возможность участвовать в образовательных инженерных проектах помогает сформировать у молодых людей правильное отношение к экологии и энергосбережению.

Крупные компании, как «Логика-ТеплоЭнергоМонтаж», знакомили с линейкой тепловычислителей и газовых корректоров для многоквартирных домов. В их арсенале устройства не только учитывают, но и регулируют тепловую энергию.

Фестиваль #ВместеЯрче проходит по всей стране. В его поддержку в школах и вузах проводят тематические уроки, творческие и научно-исследовательские конкурсы, а также Дни открытых дверей на предприятиях. Фестиваль даже получил народное название «Полезный праздник».