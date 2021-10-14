Ненужную технику – на переработку!

Сломанный мобильник, неработающий компьютер, старые электроинструменты, отслужившая бытовая техника — все эти приборы можно сдать, благодаря акции #электроосень, на переработку 16 октября на двух пунктах:

— Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 54 — с 12:00 до 14:00

— Кудрово, Мурманское ш., 12-ый километр, 1 (м. «Дыбенко») — с 12:00 до 14:00

Кроме того, технику можно будет сдать в Санкт-Петербурге и других района Ленобласти 16, 30 октября и 6 ноября.

Узнать адрес пункта, дату и время можно здесь: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=55.732615..

На переработку принимают: компьютерное оборудование, гаджеты, офисную технику, мониторы, телевизоры, бытовую технику и компактное холодильное оборудование до 20 кг, мелкобытовую технику, электроинструмент, фототехнику (цифровую), колонки, наушники, микрофоны, синтезаторы и др.

Не принимают: лампы, батарейки, ртутные градусники, видео- и аудиокассеты, картриджи, диски, медицинское оборудование, настольные лампы, крупногабаритную бытовую технику (более 20 кг).