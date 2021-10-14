О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: сто ленинградцев отметили 100-летие

0 Комментариев

В 47-м регионе проживают целых 100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня пожилых людей заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов поздравил долгожителей и отметил, что область заботится о юбилярах: граждан старше 90 лет, а также супругов-долгожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-летний юбилей, единовременно выплачивают 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожителям старше 100 лет 25 тысяч рублей поступает ежегодно. Супружеским парам, состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, предусмотрена разовая выплата от 20 до 50 тысяч рублей.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  2. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  3. Первобытный человек – во Всеволожском районе
  4. Дан старт модернизации ТЭС

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code