Ленинградская панорама: сто ленинградцев отметили 100-летие

В 47-м регионе проживают целых 100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня пожилых людей заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов поздравил долгожителей и отметил, что область заботится о юбилярах: граждан старше 90 лет, а также супругов-долгожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-летний юбилей, единовременно выплачивают 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожителям старше 100 лет 25 тысяч рублей поступает ежегодно. Супружеским парам, состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, предусмотрена разовая выплата от 20 до 50 тысяч рублей.