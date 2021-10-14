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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: областная дюжина покоряет Китай

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С 4 по 17 октября проходит первая онлайн-выставка российских товаров и услуг на китайском маркетплейсе Alibaba.com.

В ней принимают участие более 500 отечественных экспортеров, в том числе 12 компаний из Ленинградской области. Среди них: производитель корма для животных «Вэлкорм», Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных конструкций, предприятие по сбору и переработке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель товаров для уборки «Абразивные технологии», поставщик комплектующих для асфальтобетонных заводов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприятие «Террафлор», производитель фенольной пленки «Инновационные технологии», производитель натуральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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