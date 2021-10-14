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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске отметили День памяти Юрия Слепухина

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12 октября в Детской школе искусств им. М.И. Глинки отметили День памяти писателя Юрия Слепухина. На мероприятие собрались почитатели творчества Юрия Слепухина, друзья, знакомые и родственники.

Советский прозаик прожил вторую половину жизни во Всеволожске.  На счету автора 10 романов, 3 повести и ряд публицистических статей, очерков. Большинство художественных произведений написано им во Всеволожске.  На сцене звучали отрывки из произведений прозаика, воспоминания, а на экране демонстрировались фотографии Слепухина и его близких.

В память о Юрии Григорьевиче во Всеволожске названы улица и Центральная городская библиотека.

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