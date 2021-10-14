Во Всеволожске отметили День памяти Юрия Слепухина

12 октября в Детской школе искусств им. М.И. Глинки отметили День памяти писателя Юрия Слепухина. На мероприятие собрались почитатели творчества Юрия Слепухина, друзья, знакомые и родственники.

Советский прозаик прожил вторую половину жизни во Всеволожске. На счету автора 10 романов, 3 повести и ряд публицистических статей, очерков. Большинство художественных произведений написано им во Всеволожске. На сцене звучали отрывки из произведений прозаика, воспоминания, а на экране демонстрировались фотографии Слепухина и его близких.

В память о Юрии Григорьевиче во Всеволожске названы улица и Центральная городская библиотека.