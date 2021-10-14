 Воспитанникам «Планеты» рассказали про волонтёрство 

Добровольчество – одно из важных социальных направлений. Не случайно в последние годы оно становится всё более популярным. Многие молодые ребята стремятся вступить в ряды волонтёров для того, чтобы делать добрые дела.

Интересна эта тема и воспитанникам молодёжно-подросткового клуба «Планета». 12 октября в Дубровку приехали волонтёр со стажем Арина Овчинникова и специалист отдела по молодёжной политике районной администрации Анастасия Андреева. Анастасия курирует волонтёрское направление в районе и занимается координированием деятельности добровольцев. Арина руководит общественной организации «Мобильные волонтеры».

Цель «Мобильных волонтёров» – изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. Они помогают в организации мероприятий, проводят акции, направленные на помощь братьям нашим меньшим, участвуют в патриотических акциях и районных праздниках. Мобильными называются, потому что всегда готовы прийти на помощь.

Анастасия и Арина рассказали ребятам о разных направлениях добровольческой деятельности, о том, что необходимо, чтобы стать волонтёром, упомянули о плюсах бескорыстной помощи другим, а также развеяли мифы, связанные с этой сферой.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодёжно — подростковый клуб «Планета»