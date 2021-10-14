Большинство россиян примут участие во всероссийской переписи

Всероссийская перепись населения начнется с 15 октября. Сейчас переписчики проходят последние этапы обучения. Вместо бумажных анкет для проведения этого важного статистического мероприятия разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Переписаться можно будет также самостоятельно через портал Госуслуг.

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян согласны с необходимостью проведения переписи населения. Около 90% соотечественников согласились с необходимостью проведения, 85% респондентов сказали, что примут участие в ней. Дождаться переписчика дома готовы 43 %, а вот 41 % опрошенных «перепишутся» самостоятельно – из них большинство молодёжь от 18 до 24 лет. ВЦИОМ обратил внимание, что с выбором формата участия в переписи не определились 6 % .

А вот «горячие» новости о ходе подсчетов интересны 58 % опрошенных. Результаты переписи интересны большинству граждан – 81 % респондентов.

— В таком цифровом учете важен максимальный охват граждан, – отмечают в Петростате. – Перепись поможет увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. По ее результатам будут приниматься важные государственные программы: станет понятно, где нужно строить больницы и школы, возводить жилье или открывать новые рабочие места. К примеру, по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года, например, было принято решение о введении такой меры государственной поддержки, как материнский капитал.

Ирэн Овсепян