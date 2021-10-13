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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Осенние каникулы продлятся две недели

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Штабом по нераспространению коронавирусной инфекции утвержден единый двухнедельный период осенних каникул для всех школ Ленинградской области. Отдыхать дети будут с 25 октября по 7 ноября включительно, а уже 8 ноября начнется вторая четверть.

Двухнедельный отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто 57 классов, – сообщает Комитет общего и профессионального образования ЛО.

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