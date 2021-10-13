Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем

«Как поступить в медицинский вуз по целевому набору?» Екатерина, Выборг

В региональном комитете здравоохранения пояснили, что ежегодно в Ленинградской области заключают договоры на учебу в медицинских вузах около 165 ребят. Чтобы получить целевое направление на учебу, нужно обратиться в отдел кадров одной из медорганизаций региона. Прошедшие вступительный отбор и зачисленные в вуз получают стипендию из областного бюджета — студенты 5 тыс. рублей, ординаторы — 10 тыс. рублей. После получения диплома «целевик» должен отработать 3 года в больнице, с которой был подписан договор, или вернуть деньги, потраченные государством на его обучение.