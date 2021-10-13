Ленинградская панорама: в Заречье вернулись аисты

Фермеры Игорь и Ирина Руденко восстанавливают в Лужском районе старинную крестьянскую усадьбу. Деревня Заречье потихоньку оживает.

Последний житель

До Заречья от Луги около 30 километров. Чем дальше от райцентра, тем вольнее дышится. Глаз отдыхает на пейзажах, когда-то вдохновлявших великих русских художников.

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руденко рассказывает, что в Заречье Кузьмины (это ее девичья фамилия) жили около 200 лет. Сама деревенька много старше. Она находится на берегу речушки Куксы, что впадает в Череменецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из Старой Руссы переправляли по Куксе, в обход сторожевых постов Великого Новгорода, контрабандную соль. Тогда и появились первые поселенцы.

До Великой Отечественной было 70 домов. В войну деревня дважды горела: когда пришли немцы и в 1943-м, при освобождении.

«В Заречье выросла моя мама, сюда меня к бабушке и дедушке привозили на каникулы. Тогда здесь было около 20 домов, — с теплотой вспоминает Ирина Леонидовна. — В начале 2000-х в Заречье остался единственный житель — мой дядя Виктор Васильевич Кузьмин, ветеран войны. Справлялся потихоньку, вел хозяйство. Но в 2004-м разболелся, и мы его забрали к себе в Петербург. Несколько лет привозили дядю в родные места на лето, потом — только на Троицу и Яблочный Спас… Заречье опустело».

Первые шаги

Видеть, как разрушается родовое гнездо, больно. Постройки, оставленные хозяевами, ветшают быстро. Когда в 2011 году обвалилась крыша хлева, Руденко поняли: ждать больше нельзя. Взялись ремонтировать дедовский дом, занялись огородом и садом.

«Мы решили восстанавливать усадьбу как традиционное русское крестьянское хозяйство, — объясняет Ирина Руденко. — Из живности было всего понемногу: куры, гуси, утки, кролики, овцы, козы, коровы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг оказалось, что крестьянский быт интересен не только самим новоявленным деревенским жителям, но и их знакомым, друзьям. Из города зачастили желающие отдохнуть на лоне природы. В Заречье действительно чудесно — красота первозданная, цивилизацией не тронутая. Руденко возвели еще один гостевой дом. Хозяйствовать на земле старались аккуратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от сельского хозяйства далекие. Игорь Станиславович — подполковник в отставке, Ирина Леонидовна работала в сфере финансов. Много лет прожили на Байконуре. Вернулись в середине 1990-х в Петербург и начали все сначала. Как же в возрасте, который сейчас принято называть серебряным, они решили вновь жизнь переменить и переехать в глубинку?

«Это решение возникло не вдруг. Я вырос в Ростовской области, корни супруги в Лужском районе, — рассуждает Игорь Станиславович. — Мы вернулись на землю, где работали наши предки. Мы следовали естественному ходу жизни — строили дома, увеличивали поголовье скота, заготавливали корма… Нас, как говорится, зацепило. А все, за что беремся, делаем на совесть».

В 2014 году Игорь Станиславович стал главой крестьянско-фермерского хозяйства. Лужский район тогда возглавлял Олег Малащенко, ныне зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Он и посоветовал новоиспеченному фермеру обратиться за господдержкой.

Так была получена субсидия по программе «Начинающий фермер». Основным направлением стало животноводство, точнее — козья ферма. На дотацию купили технику для заготовки сена. Забегая вперед, отметим, что Руденко, как и многие ленинградские фермеры, активно пользуются господдержкой в виде субсидий, в частности, на маточное поголовье, корма, покупку техники, строительство дорог, гостевых домов, выиграли второй грант на развитие семейной фермы.

Вторым направлением определили туристическую линию. О популярном сегодня агротуризме в 47-м регионе тогда еще не слышали. Фермеры Руденко стали первопроходцами.

538 млн рублейиз бюджета было направлено в 2020 году на поддержку малых форм хозяйствования.

Приезжайте в гости!

Старый дом Кузьминых радует взор ярко-синим фасадом. Внутри все как в советские годы. Фотографии на стенах, разноцветные половики, мебель, русская печь.

«Давно хочу устроить здесь музей сельского быта. Экспонатов, оставшихся от родственников, полно. Туристам эта тема будет интересна. Что-то из крестьянской утвари и инструментов мы выставили во дворе», — говорит Ирина Руденко и ведет меня на территорию усадьбы, которая отдана путешественникам.

Здесь шесть гостевых домов. Разработаны экскурсионные туры одного дня. В «детской деревне» ребятишкам рассказывают об истории Заречья, показывают старинный инвентарь. На берегу Куксы устроен веревочный парк. А главная забава — контактный зоопарк: кролики, цесарки, козочки, царский фазан, еноты, лисы, красавец-павлин, вольно разгуливают петухи и куры с мохнатыми лапами. Животных можно покормить, козу — подоить, у несушек собрать яйца. Покататься в бричке, пострелять из лука. Напиться чаю из самовара. Детвора визжит от восторга!

Программа «Маленький фермер» не единственная изюминка. Посещение усадьбы в Заречье входит в гастрономический маршрут «Русская кухня — от царских палат до крестьянской избы». Вначале туристы едут в Гатчинский дворец-музей, затем — в дом-музей Набокова в Рождествено, знакомятся с дворянскими усадьбами Лужского района и наконец попадают на фольк­лорный праздник в Заречье. Тут их песнями встречают ансамбли «Любочажье» и «Зоренька» Лужского дома культуры. Подается ужин, приготовленный в русской печи. Гости нахваливают щи, пшенную кашу, запеченную в тыкве, или гречневую с грибами.

В ладу с природой

В мае случился пожар. Сгорел хлев, погибло козье стадо. Сейчас поголовье восстанавливают. Меня угостили отличным козьим сыром. В ходу порядка десяти рецептов. Пока из-за пожара сыроварня действует не в полную силу, и клиенты, успевшие распробовать натуральный продукт, расхватывают сырные головки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение крестьянского хозяйства традиционными методами (разумеется, с привлечением современной техники) оказывается в наши дни наиболее приемлемым. Руденко не используют химических удобрений, исключительно органику, переработанную и превращенную в гумус. Все гостевые дома имеют индивидуальную систему канализации, вода берется из колодцев

В 2018 году на конкурсе, проводимом Международным фондом защиты дикой природы, среди десяти стран Балтийского региона КФХ супругов Руденко признали лучшим хозяйством, использующим дружественные природе технологии. Премию им вручали в Швеции.

Для полноты картины упомянем золотую медаль Международной выставки-ярмарки «АгроРусь», поездку на гастрономическую неделю в Мад­рид, зону отдыха, построенную в деревне Голубково на берегу Череменецкого озера, сотрудничество с благотворительными фондами…

Результат налицо: некогда заброшенная деревня развивается, горожане покупают участки, строят дома. Еще штрих — в усадьбе опять гнездятся аисты и в Заречье вновь каждый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова

Фото из архива семьи Руденко