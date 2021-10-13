Из Агалатово на «Сортавалу» без дорожных проблем

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по просьбе жителей Агалатово и Сертолово будет отремонтирован участок дороги трассы Песочное — Киссолово от Агалатово до федеральной трассы А-121 «Сортавала».

Дорожники обновят почти четыре километра полотна, уложив два слоя асфальта. Кроме того, на нескольких съездах предполагается замена водопропускных труб, а полосу отвода трассы вычистят от деревьев и кустов.

Дорожный нацпроект позволил этим летом отремонтировать во Всеволожском районе Староприозерское шоссе (от границы с Санкт-Петербургом до Вартемяг через Дранишники) и трассу Елизаветинка — Медный Завод. Досрочно выполняется ремонт участка Колтушского шоссе от Мяглово в сторону Всеволожска, изначально запланированный на 2023 год. Сейчас там полностью уложен новый асфальт, ведется укрепление обочин. Практически завершено обновление участка дороги от Лепсари до Борисовой Гривы.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.