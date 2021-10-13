Жители Черной Речки почтили память защитников

Торжественно-траурный митинг, посвящённый 93-летию образования Карельского Укреплённого района и памяти героических защитников ленинградской земли, прошёл 12 октября в микрорайоне Чёрная Речка.

Председатель общественной организации ветеранов военной службы «Карельский Укреплённый район» полковник в запасе Сергей Пивень напомнил участникам митинга, что во время Великой Отечественной войны передовая линия фронта проходила в 2 – 3 километрах от Чёрной Речки, здесь и находился Карельский Укрепленный район.

Участники ветеранских организаций, жители и школьники возложили цветы к мемориальному камню на Центральной аллее и у дома № 5, где установлена мемориальная доска в память о Тамаре Чернаковой, инициаторе истребительного движения девушек-воинов.

Фото: «Петербургский рубеж»