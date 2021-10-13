В Янино завершается благоустройство сквера

Новый сквер с качелями, пешеходными тропинками и красивыми скамейками со дня на день появится в Янино. Благоустройство тихой зоны отдыха уже почти выполнено.

На территории в три тысячи квадратных метров наводят последний лоск. Уже установлены металлические каркасы для шахматных столов, изготавливаются деревянные сиденья и столешницы, высажены тюльпаны, каштаны, яблони и вишни. В скором времени планируются светильники.

Напомним, что тихая зона отдыха появится на месте бывших грядок.