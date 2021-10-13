В «Пульсе» наградят самых активных

Молодёжно-подростковый клуб «Пульс» существует уже не первый год. За это время он успел привлечь в свои стены множество подростков, добрая половина из которых стала постоянными посетителями. Недавно сотрудникам клуба пришла идея вознаградить самых активных его гостей.

Для того чтобы получить памятный подарок, необходимо сначала заручиться специальным ваучером, который можно взять на стойке администрации. Его нужно иметь при себе, когда приходишь в клуб. На ваучере изображены десять кружков – это значит, что именно столько событий следует посетить, прежде чем получить подарок.

В остальном всё просто – достаточно активно ходить на лекции, мастер-классы, тренинги, киновечера и другие события, а также демонстрировать свои таланты в различных конкурсах. За каждое посещение подростки будут получать одну звезду. Собрав десять звёзд, станут обладателями небольшого подарка от клуба.

Заполнить ваучер звёздами будет совсем несложно. В «Пульсе» регулярно проводятся мероприятия на любой вкус. Недавно здесь стартовали занятия по изобразительному искусству. Подростки смогут научиться живописи и графике, узнают, как правильно выстраивать предметы в пространстве, чтобы передавать объём, смогут выработать свой собственный стиль рисовки.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодёжно-подростковый клуб «Пульс»