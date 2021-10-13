Всеволожский виадук «закатают» 36 тоннами цветного асфальта

Сегодня, 13 октября, на всеволожском виадуке рабочие уложили синий асфальт. Ранее, при рабочем запуске путепровода через железнодорожную станцию Мельничный ручей, дорогу «закатали» в красное покрытие. Всего протяженность разноцветных дорожек составит 150 метров. В «расход» пойдут 36 тонн цветной асфальтобетонной смеси.

– Особенность такого покрытия в том, что при укладке можно обойтись без тяжелой техники: не нужен ни укладчик, ни каток, – отмечают в компании «АБЗ-1». – Благодаря исключительным современным технологиям покрытие обладает уникальной прочностью. До объекта асфальт, который производит предприятие в Пушкине, перевозят в специально оборудованной машине. Этот своего рода термоизолированный котел обеспечивает непрерывное перемешивание и подогрев, что очень важно при укладке.

Специалисты гарантируют, что такое покрытие увеличивает срок службы мостовых покрытий до 10-20 лет. Для сравнения, обычный асфальт не способен к долгому сопротивлению нагрузкам от транспорта, колебаний и деформаций, расширениям и сжатиям мостового полотна, от многократных циклов замораживания и оттаивания. К примеру, в Германии такие покрытия эксплуатируются по 25-35 лет без ремонта, а общее количество покрытий федеральных скоростных дорог с литым асфальтом достигает там более 40%.

Цветные дорожные покрытия повышают привлекательность городских объектов и помогают улучшить безопасность пользователей дороги за счет цветовой идентификации специальных зон движения, таких как пешеходные переходы, велосипедные дорожки, выделенные дорожные полосы для движения автобусов, парковки.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина