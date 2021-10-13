О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский виадук «закатают» 36 тоннами цветного асфальта

0 Комментариев

Сегодня, 13 октября, на всеволожском виадуке рабочие уложили синий асфальт. Ранее, при рабочем запуске путепровода через железнодорожную станцию Мельничный ручей, дорогу «закатали» в красное покрытие. Всего протяженность разноцветных дорожек составит 150 метров. В «расход» пойдут 36 тонн цветной асфальтобетонной смеси.

– Особенность такого покрытия в том, что при укладке можно обойтись без тяжелой техники: не нужен ни укладчик, ни каток, – отмечают в компании «АБЗ-1». – Благодаря исключительным современным технологиям покрытие обладает уникальной прочностью. До объекта асфальт, который производит предприятие в Пушкине, перевозят в специально оборудованной машине. Этот своего рода термоизолированный котел обеспечивает непрерывное перемешивание и подогрев, что очень важно при укладке.

Специалисты гарантируют, что такое покрытие увеличивает срок службы мостовых покрытий до 10-20 лет. Для сравнения, обычный асфальт не способен к долгому сопротивлению нагрузкам от транспорта, колебаний и деформаций, расширениям и сжатиям мостового полотна, от многократных циклов замораживания и оттаивания. К примеру, в Германии такие покрытия эксплуатируются по 25-35 лет без ремонта, а общее количество покрытий федеральных скоростных дорог с литым асфальтом достигает там более 40%.

Цветные дорожные покрытия повышают привлекательность городских объектов и помогают улучшить безопасность пользователей дороги за счет цветовой идентификации специальных зон движения, таких как пешеходные переходы, велосипедные дорожки, выделенные дорожные полосы для движения автобусов, парковки.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. От грунтовых дорог до Дороги жизни
  2. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  3. Он последний солдат батальона
  4. Всеволожск смотрит в будущее

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code