Во Всеволожске пройдёт детский велопробег

Детский велопробег «Закрытие велосезона» пройдёт в воскресенье, 17 октября, в парке «Песчанка». В нём примут участие дети от 3 до 12 лет.

Организует мероприятие отдел физической культуры и спорта районной администрации. Это уже не первое событие, нацеленное на детскую аудиторию. Во Всеволожске традиционно проходит детский пробег «Колобок». Однако на этот раз было решено привлечь малышей к велосипедному спорту. Мероприятие начнётся в 12:00. Ребят разделят на две группы: от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет. Главное условие для участия – наличие защитного шлема. Кроме того, на старте участникам расскажут о правилах дорожного движения для велосипедистов.

Гостей спортивного праздника ждут фотозона, тематический конкурс для пап, приуроченный ко Дню отца, а также мастер-класс, на котором расскажут, как правильно подготовить велосипед к длительному простою в зимнее время.

Екатерина Королева

Фото группы ВКонтакте «#Vsevsport – Всеволожский район спортивный»