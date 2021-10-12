Школа искусств из Агалатово завоевала грант в финском конкурсе

Названы победители Российско-Финляндского культурного форума, получившие до полумиллиона рублей на реализацию своих идей. Финансирование получил проект и из Ленобласти.

Как сообщает общественная организация «Российский фонд культуры», гранты Российско-Финляндского культурного форума получили 10 международных проектов. Реализовать их должны с 1 октября по 10 декабря. Сумма грантов варьируется от 300 до 500 тысяч рублей. Среди победителей есть деятели из Ленобласти. Так, Агалатовская школа искусств получила средства на реализацию проекта «Мудрая любовь». Проект направлен на изучение творчества финского художника-авангардиста, писателя, философа, гуманиста, просветителя Алексантери Ахола-Вало. Жизнь культурного деятеля тесно связана с Петербургом, Ленобластью и российской культурой в целом.