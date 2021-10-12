С 11 октября в Ленинградской области вводятся «антиковидные»  меры

С середины ноября для посещения спортивных и развлекательных учреждений Ленинградской области потребуются документы о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Новое «антиковидное» постановление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вступило в силу с 11 октября 2021 года.

С 15 ноября посетители областных учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа. При этом при заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус.

Также руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Не привитые от коронавируса сотрудники, не имеющие медотвод и не переболевшие в последние полгода, для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Аналогичное требование распространяется на государственных и муниципальных служащих.

Руководителям предприятий, где 80% сотрудников прошли полный курс вакцинации или перенесли заболевание в течение последних шести месяцев, рекомендовано оформить паспорта коллективного иммунитета.

Постановлением закреплено, что прохождение вакцинации и факт заболевания могут подтверждаться QR-кодом, а документом, подтверждающим медотвод от вакцинации, является заключение иммунологической комиссии по месту прикрепления.

Также согласно документу с 15 ноября сотрудники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, смогут работать только при прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, а также при наличии документов, подтверждающих факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов. Аналогичные требования введены для социальных работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги.

Эти же документы будут необходимы и участникам массовых мероприятий. Также массовые мероприятия, в том числе организованные региональными или муниципальными властями, сокращены по численности участников: в «красной» зоне в них смогут принимать участие до 300 человек, в «желтой» — до 500, в «зеленой» — до 1000. Превышение ограничений по количеству возможно только при условии согласования с Роспотребнадзором.

При проведении физкультурных и спортивных мероприятий в «красной» и «желтой» зоне количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек, а в «зеленой» – 1000 человек. При этом численность зрителей не может превышать 50% от общей вместимости мест их проведения. У участников и зрителей должно быть подтверждение прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, или факта заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа.

Постановлением введены и небольшие послабления. Так, ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита в «желтой» зоне смогут работать теперь при заполняемости до 75%.

Напомним: Всеволожский район находится в «красной зоне», как и Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Киришский районы и г. Сосновый Бор.