Поселок им. Морозова – проблемы, планы, перспективы

В поселке им. Морозова наметили целевые ориентиры по выходу из застарелого кризиса – об этом говорилось на совещании, которое прошло при участии главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, недавно избранного руководителя местного депутатского корпуса Сергея Пирюткова и исполняющего обязанности главы морозовской администрации Романа Панфилова.

По мнению новых руководителей поселения, самой острой проблемой является состояние ЖКХ, в частности – высокая степень изношенности всех коммунальных сетей. Так, было отмечено, что 72 процента тепловых сетей старше 40 лет. Сети водоснабжения изношены на 80 процентов и замене подлежат 60 километров труб. Поэтому в приоритете местной власти – участие во всех возможных федеральных и региональных программах для получения субсидий на восстановление жилищно-коммунального хозяйства в поселке им. Морозова. Также в поселении намерены уделять максимальное внимание вопросам жизнеобеспечения населения, усилить контроль за оказанием услуг ЖКХ и качеством воды.

В ходе совещания было отмечено, что для реновации коммунального хозяйства поселения необходимо решить ряд иных проблем – так, например, непонятным образом часть сетей и оборудования перешли в частные руки. И хотя соответствующие органы уже занимаются этим вопросом, местные власти ищут дополнительные пути решения.

Еще одна острейшая проблема поселения – благоустройство. На совещании было отмечено, что поселок им. Морозова, имеющий очень выгодное географическое положение и находящийся на побережье двух крупных водоемов – Ладожского озера и реки Невы, – мог бы давно стать популярным туристическим объектом. Но общая запущенность и отсутствие всякой инфраструктуры, на которую жалуются даже не привыкшие к хорошему местные жители, отпугивает гостей.

Присутствовавший на совещании депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев призвал новых руководителей поселения обратить внимание на совершенное преображение своего родного поселка Дубровка. Всего за несколько лет поселение смогло получить субсидии на сумму 1,7 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов на развитие инженерных сетей, газификацию и благоустройство и выйти в разряд передовых. Также Саяд Избарович пообещал местной власти всестороннюю поддержку и содействие при вступлении в региональные программы, направленные на развитие территорий. Депутат областного ЗакСа Александр Рязанов был солидарен с коллегой и в свою очередь заявил о готовности тратить деньги из своего депутатского фонда на благоустройство поселка им. Морозова, поскольку он входит в его избирательный округ.

В ближайших планах местной власти – капитальный ремонт и строительство ливневой канализации, благоустройство нескольких придомовых территорий, а также строительство школьного спортивного зала и стадиона. Не останутся без внимания учебные заведения – планируется привести в порядок и максимально обновить фасады обеих школ, отремонтировать подвальное помещение в детском саду. К слову, принимавшая участие в совещании председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко отметила, что и школы, и садик в поселке им. Морозова отличные, имеющие все необходимое оборудование и сильный педагогический состав.

Также в ближайшее время планируется завершение ремонта в ФОКе и фасада Школы олимпийского резерва, благоустройство подъездных дорог и территорий, прилегающих к учебным заведениям и спортивным объектам.

Есть хорошие новости для молодежи – в свободных помещениях местного Дома культуры намечено скорое открытие Молодежного центра с зоной коворкинга – грант от областного правительства на эти цели уже получен.

В перспективных планах – строительство на территории поселения скейт-парка, обустройство пляжа и многое другое.

Закрывая совещание, глава районной администрации Андрей Низовский выразил уверенность в том, что все намеченные планы воплотятся в жизнь, и призвал местные власти работать плечом к плечу на благо жителей поселка им. Морозова.

Светлана Завадская