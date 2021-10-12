Племенной завод «Бугры» могут включить в федеральную программу развития АПК

По итогам совещания с Президентом России по вопросу научно-технического обеспечения агропрома Ленинградская область направит в Правительство РФ предложения о включении в федеральную программу развития АПК четырех научно-практических селекционных проектов:

проект Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии и ООО «АгроИнтер» по размножению двух новых отечественных сортов семенного картофеля с высоким адаптивным потенциалом импортозамещения – «Чароит» и «Гусар»;

комплексный научно-технический проект Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и ООО СХП «Русское поле» по разработке технологии возделывания многолетних трав отечественных сортов на семенные цели с учетом особенностей Северо-Западного региона;

разработку ООО «ПЗ «Бугры», где ведется строительство селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве: предусмотрено строительство лабораторий по селекционному контролю, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизе;

совместный с Финляндией крупномасштабный инфраструктурный проект на базе племенного молочного хозяйства «Первомайский» в Приозерском районе по переработке отходов жизнедеятельности животных ― EcoAgRAS, в который в перспективе войдут птицеводческие предприятия.