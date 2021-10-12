Общество «Знание» ждёт просветителей

В Ленинградской области объявлен конкурс на соискание премии российского общества «Знание». Принять участие в конкурсе могут преподаватели, блогеры, журналисты, активисты и целые организации, занимающиеся просветительской деятельностью.

Премия «Знание» включает 13 номинаций: «За общий вклад в просвещение», «За вклад в просвещение в интернете», «За лучшее просветительское мероприятие», «За активную просветительскую деятельность в вузе», «За вклад в просвещение на радио и ТВ», «За лучший просветительский фильм», «За активную просветительскую деятельность в школе», «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство», «За вклад в просвещение в сфере «Бизнес», «За вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии», «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и здоровый образ жизни», «За вклад в просвещение в сфере «История», «За вклад в просвещение в сфере «Экология».

Победители получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», где молодые люди обучатся производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов и фильмов. Резиденты центра получат поддержку общества «Знание» в продвижении собственных проектов.

Подать заявку на участие в конкурсе, а также узнать дополнительную информацию можно на сайте проекта: https://premiya.znanierussia.ru/