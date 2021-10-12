Ленинградская панорама: долгострой со счастливым финалом

В микрорайоне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти завершилось строительство корпуса «Мир» в ЖК «Галактика». Дольщики ждали свои квартиры больше четырех лет, и вот наконец благодаря содействию региональных властей люди получают ключи.

Непредсказуемое банкротство

Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКомплекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 2018 году. Компания более чем на 3/4 принадлежала известному предпринимателю и бывшему «строительному» вице-губернатору области Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вызывали доверие у покупателей, и квартиры активно раскупали.

Ничто не предвещало беды — девелопер не­ожиданно обанкротился, а покупатели оказались в категории обманутых дольщиков. Одним из них стал Дмитрий Романов, активный участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК «Галактика» Ленобласти».

«Бывший застройщик позиционировался как очень надежный. Еще бы, директор когда-то отвечал за строительство во всей области! — рассказывает он. — При подписании ДДУ менеджеры всячески обращали внимание покупателей на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 года стройка остановилась, у всех был шок. Просто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в этом проекте экономкласса, брали ипотеку, использовали маткапитал. В общем, вложили все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы приобрести 42-метровую однушку для себя, жены и двоих детей. Но даже такой скромной мечте о собственном жилье не суждено было сбыться в срок.

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Развитие событий

Беда объединила многих дольщиков. Люди начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что теперь делать и куда двигаться. Вскоре сформировалась лояльная властям группа покупателей, которая убеждала всех, что дом обязательно достроят — нужно лишь согласиться на условия, которые предложат.

«В принципе, мы были не против такого развития событий, — делится Дмитрий Романов. — Но у большинства возникали вопросы: кто достроит дом, когда, на каких условиях, а главное — есть ли гарантии, что не придется доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко собрал штаб для обсуждения возможности достройки дома. Присутствовавший на заседании Николай Пасяда пообещал за месяц найти инвестора для завершения проекта (он был готов на треть). Однако ни через месяц, ни через полгода желающих так и не нашлось. В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записали видеообращение к губернатору Ленобласти с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в июне людям объявили, что власти начали переговоры с ГК «ПИК».

«Это была эйфория! Мы обрадовались, казалось, стройка вот-вот возобновится, — продолжает Дмитрий. — Но тут в игру вступил «Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» с суммой требования 1,2 млрд рублей. Банку нужен был участок рядом с нашим домом. Между тем эта земля была единственной возможностью привлечь инвестора и последней надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Наконец все юридические процедуры завершились. Договоры аренды земельных участков с предыдущим застройщиком расторгли, и земля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил дольщиков, что договоренность с ГК «ПИК» достигнута, что дом будут достраивать и платить ни за что не придется. Слово глава региона сдержал — в сентябре 2020 года строительство ­возобновилось. А ровно через год было выдано разрешение на ввод корпуса «Мир» в эксплуатацию. В данный момент дольщики уже получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, но и улучшил проект. Во всех квартирах выполнена отделка. Во дворе появилась благо­устроенная зона, сделаны детские площадки, посажены деревья. Это еще не все: застройщик обещает возвести рядом детский сад, а в соседнем квартале — школу и общественные пространства.

Обратная связь

Благополучное завершение строительства ЖК «Мир» — яркий пример слаженного взаимодействия власти и населения.

«Именно участие губернатора Дрозденко помогло сдвинуть наш долгострой, — резюмирует Дмитрий Романов. — Александр Юрьевич искренне хотел помочь. Главное, он был открыт для диалога, отвечал в соцсетях, по его указанию организовались штабы, где мы могли задать вопрос и получить ответ. Благодаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский. Он поздравил дольщиков с новосельем и высоко оценил работу, проделанную ГК «ПИК». От главы региона и правительства зампред пожелал дольщикам, чтобы жизнь в новом доме приносила радость и все невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и vk.com/dolschiki_galaktika