Двенадцать поселений Всеволожского района получат из бюджета субсидии на создание комфортной среды

В список муниципальных образований – получателей субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 2022 году вошли следующие муниципальные образования Всеволожского района:

Дубровское городское поселение. Территория, ограниченная ул. Зощенко и рекой Нева, Промзоной, южной окраиной пос. Пески;

Морозовское городское поселение. Общественная территория, ограниченная нежилыми домами 11 и 13 по ул. Первомайская и жилыми домами 19 и 21 по ул. Хесина;

Юкковское сельское поселение. «Цветущий сад», д. Лупполово, территория возле уч. 2А по ул. Луговая;

Сертоловское городское поселение. Центральная аллея, мкр. Черная речка, в районе домов 4,5 и 20;

Романовское сельское поселение. Площадь у Дома культуры «Свеча», п. Романовка;

Агалатовское сельское поселение. Агалатово, «Парк Авиаторов», 2 этап;

Всеволожское городское поселение. Ул. Победы, ул. Магистральная, ул. Дружбы, ул. Связи;

Заневское городское поселение. Кудрово, Парк «Косая гора», ул. Новая, участок между ул. Центральной и железной дорогой;

Бугровское сельское поселение. Площадка для занятий активными видами спорта, п. Бугры, ул. Парковая, дома 22А и 24;

Новодевяткинское сельское поселение. Общественная территория № 8 «Капральев парк», д. Новое Девяткино, ул. Капральская, уч. 6;

Муринское городское поселение. Улица Шувалова.

Список опубликован на сайте областного комитета по ЖКХ.