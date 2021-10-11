17 октября дорожники отмечают свой профессиональный праздник

И в хорошую погоду, и в распутицу ремонт дорог во Всеволожском районе осуществляют несколько организаций: ООО «МегаСтрой», ООО «БалтРемСтрой», ООО «ИнтехСтрой», ООО «Прогресс» и ИП «Иванов», а также ООО «АртСтройГрупп», которое не только ремонтирует наши дороги, но и занимается их реконструкцией.

В настоящее время эта организация на региональные средства проводит масштабный капитальный ремонт Новоладожской улицы. На 2022-2023 годы запланированы работы на Дорожной и Московской улицах Всеволожска.

Но мало осуществить ремонт дорожного покрытия – необходимо содержать дороги в надлежащем состоянии. Этим занимаются ООО «ЛенОблСтрой», ООО «Любимый Дом», «Всеволожская муниципальная управляющая компания» и «Дорожное ремонтное строительное управление».

Всего за 9 месяцев уже отремонтировано 26 562 квадратных метра дорог на сумму 93 917 370 рублей. При этом до конца текущего года нужно освоить ещё около 85 миллионов рублей, выделенных на эти цели.

Владимир Шемшученко