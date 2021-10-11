Хозяйство «Катумы» завоевало «золото» российской агропромышленной выставки «Золотая осень»

Ленинградская область получила семь медалей на 23-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Золотой медали за реализацию комплексной программы развития племенного дела в животноводстве удостоен Областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Золотыми медалями отмечены достижения регионального центра «Плинор», занимающегося цифровизацией племенной работы, и хозяйства «Катумы» — за выведение уникальной мясной «катумской» породы овец.

Золотой медалью «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий» отмечена реализация программы благоустройства и создания комфортной среды в Первомайском сельском поселении Выборгского района.

Золотой медалью «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий» отмечена реализация программы благоустройства и создания комфортной среды в Первомайском сельском поселении Выборгского района.

Госветстанция Всеволожского района, на территории которого проводилась работа по изучению истории работы ветеринарной медицины на Дороге жизни, награждена золотой медалью «За увековечение памяти о ветеринарных специалистах региона, участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта».

Компания «Нубиан-Элит-Здоровое поколение» из Лужского района, занимающаяся воспроизводством коз молочной породы «нубиан», получила серебряную медаль за достижение в племенном и товарном животноводстве.