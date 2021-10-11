Колтушские шахматисты успешно выступили в Поволжье

С 2 по 10 октября в поселке Светлое Поле Красноярского района Самарской области проходили лично-командные соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности.

В них принимали участие команды из различных районов России, в каждой команде — четыре школьника и один тренер. Участники прошли девять туров. Для ребят были организованы различные мероприятия, в том числе сеанс одновременной шахматной игры, интеллектуальные конкурсы, блиц-турнир для тренеров и футбольный матч. Все это время дети проживали на одном из курортов Поволжья. В состязаниях успешно выступила команда юных шахматистов из деревни Колтуши. Наша Софья Биткова завоевала первое место, а Артем Бугаев — третье место, каждый в своей возрастной группе.

Людмила Однобокова

Фото: «Федерация шахмат Самарской области»