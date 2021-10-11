Для воспитанников Мультицентра построят спортивный комплекс

Начались работы по проектированию Центра адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья при Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В центре одновременно смогут тренироваться до 15 человек.

Воспитанникам Мультицентра будут созданы необходимые условия для занятий физкультурой и спортом, а также для реабилитации и отдыха: поле для спортивных командных игр, уличное шахматное поле, зона восстановительной гимнастики с тренажерами. Здание и окружающую территорию полностью приспособят для людей с ограниченными возможностями. Будет оборудована парковка.

Строительство здания планируется начать летом следующего года, а ввести объект в эксплуатацию — весной 2023 года. Возведение центра обойдется областному бюджету в 100 миллионов рублей, в эту сумму уже включены затраты на оборудование.