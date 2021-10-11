Гравийный участок магистрали между Лепсари и Борисовой Гривой одели в асфальт

Ремонт осуществили в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.

Обновление затронуло семикилометровый участок трассы Проба — Лепсари — Борисова Грива. При ремонте была применена особая технология — холодный ресайклинг, которая позволяет решить проблему образования пыли. Благодаря нацпроекту во Всеволожском районе этим летом отремонтировано Староприозерское шоссе (от границы с Санкт-Петербургом до Вартемяг через Дранишники) и трасса Елизаветинка — Медный Завод. Досрочно выполняется ремонт участка Колтушского шоссе от Мяглово в сторону Всеволожска, который изначально планировался на 2023 год. Сейчас там полностью уложен новый асфальт, ведется укрепление обочин.