Весной в Кудрово откроется поликлиника

Подрядчик строительства объекта отчитался о ходе выполненных работ – возведение поликлиники на 600 посещений в смену опережает график на полгода. Готовность составляет 85%.

На строительстве работают 80 человек – специалисты уже монтируют электрику, оборудование для рентген-помещений, системы оповещения, противопожарной защиты и связи. Выполняются и другие работы, свидетельствующие о приближении завершения строительства: идет установка трубопроводов для подключения сантехники, монтируются системы кондиционирования на кровле, выполняется пуско-наладка лифтов. Близки к завершению работы по технологическому присоединению к теплосетям. В конце октября планируется подключить здание к постоянному теплу, что позволит продолжить отделочные работы зимой. Поликлиника в Кудрово строится по программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».