Чемпионат мира по пахоте пройдет во Всеволожском районе в 2022 году

В рамках 23-й агропромышленной выставки «Золотая осень» Ленинградская область приняла официальный переходящий знак 67-го чемпионата мира по пахоте, который пройдет во Всеволожском районе в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, символ соревнований — изображение исторического плуга — принял победитель российского отборочного этапа ЧМ-67, механизатор хозяйства «Приневское» Александр Дерюгин, который и будет представлять страну на первенстве.

Напомним, что Александр Дерюгин – победитель Всероссийского чемпионата пахарей 2018 года. Тогда наш земляк взял главный приз этого соревнования – новенький трактор Agrolux 4.80. В прошлом году соревнование пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений, хотя принять участие в нем планировали лучшие пахари из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото Антона Ляпина из архива