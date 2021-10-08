Мне всю жизнь везло на хороших людей

Степанова Лариса Дмитриевна, почетный гражданин города Всеволожска. Она награждена знаком «За заслуги перед Всеволожским районом», двумя Почетными грамотами Губернатора Ленинградской области, многими ведомственными наградами, ветеран труда, ровесник Всеволожского района. Накануне своего 85-летия Лариса Дмитриевна рассказала о себе нашим читателям.

«Седьмой десяток хожу я по всеволожским дорожкам, радуюсь успехам города, благодарю Бога за каждый прожитый день, за каждую травинку на моем пути.

60 лет назад я, молоденькая девушка в белой шапочке, приехала по комсомольской путевке во Всеволожск для работы в детской комнате милиции. Это был поселок, в котором 90 процентов домов составлял частный сектор. Зимой в кромешной тьме, возвращаясь после занятий в институте им. Герцена, на четвереньках поднималась на ледяную Румболовскую гору, где снимала жилье. В 1960 году (временно) эту службу разаттестовали, и с кадрами было плохо. И тогда бюро Ленинградского обкома ВЛКСМ направило меня во Всеволожск для работы с неблагополучными подростками и семьями.

Было много сомнений, справлюсь ли я – учительница сельской школы из д. Гора Псковской области. Но вокруг меня оказалось так много добрых, хороших людей, что все сомнения рассеялись, укрепилось желание помогать этим детям. Читать ребятам нотации о нравственности было несложно, но им нужны были сочувствие, доброта, то, что они не получали дома. Однажды ночью вместе с воспитателем детского дома мы везли из Ленинграда сбежавшего из детского дома подростка. Он сбегал уже 11-й раз к своей бабушке. В этот раз бабушки не было дома, и мы нашли его в подъезде. Он сидел, как затравленный зверёк, втянув голову в куртку. Спрашиваю: «Когда ты последний раз ел?» Он ответил: «Вчера». Я пошла в дежурный магазин, купила ему пряников. Часто водила ребят к себе домой, подкармливала из своей скромной зарплаты. Один подросток из крайне неблагополучной семьи несколько раз побывал в детской колонии. По возвращении всегда приносил цветы. Я говорила ему: «Витька, украл, наверно?» «Нет, – говорит, – купил». «Мама Лора» – так звали меня ребята. Другой подросток решением комиссии по делам несовершеннолетних был направлен в колонию. Я была категорически против, видела в нем много хорошего и была уверена, что он может и так исправиться. Я взяла его на поруки, поехала с ним в г. Петрокрепость в речное училище и уговорила принять на учебу. Спустя много лет, когда я уже работала в исполкоме, меня разыскал молодой красивый штурман дальнего плавания с огромной охапкой цветов. Это был мой спасенный от колонии мальчик.

Доброе отношение и помощь со стороны Всеволожского УВД (начальником был Марголин З.Я.) и директоров школ помогли мне поверить в себя, закалить характер, изгнать из себя рабскую трусость, лучше понимать окружающий мир. За шесть лет работы в милиции я награждена тремя Почетными грамотами МВД РСФСР.

В милиции нашла себе и мужа (ныне покойного) Степанова Игоря Леонидовича, исключительно порядочного человека, библиофила. Всю жизнь он собирал книги – классику, историю, военную историю, фантастику, различные серии о жизни замечательных людей – художников, архитекторов, музыкантов. Наша библиотека насчитывает 14 тысяч томов. Его отец – Степанов Леонид Иванович – погиб в финскую войну в водах Финского залива в 1939 году. Мой отец – Григорьев Дмитрий Васильевич – в годы Великой Отечественной войны служил минёром на Черноморском флоте. Когда фашистская бомба попала в корабль и начался пожар, отец спасал Знамя корабля. Получил сильные ожоги, лежал в госпитале, награжден орденом Великой Отечественной войны II степени.

Я врастала корнями в благодатную всеволожскую землю. Она давала мне силы, вдохновение, любовь к людям. Здесь у меня появилась дочь Елена. Она пошла по стопам отца, который 25 лет прослужил во Всеволожском УВД, и сейчас она – майор полиции в отставке. Широкий кругозор отца, его глубокая эрудиция передались и дочери. Внучка, Осипова Наталья, с медалью окончила Лицей № 1 во Всеволожске, окончила два факультета Академии государственной службы с красными дипломами. Сейчас она – муниципальный служащий. Её муж – Казаков Кирилл Евгеньевич – грамотный специалист с высшим экономическим образованием, проектирует федеральные автомобильные дороги. Внимательный и любящий семьянин. А мои правнуки – Антон и Егор – наша общая любовь и забота. В целом трудовой стаж нашей семьи во Всеволожске составляет свыше 200 лет.

В 1966 году я стала работать заместителем директора Всеволожской средней школы № 5, в одном из лучших педагогических коллективов Ленинградской области. Талантливый педагог, опытный директор школы Петриашвили Елена Семеновна умела раскрыть в каждом учителе его талант, оптимальную энергию, творческую изюминку. Тогда я создала и организовала работу учащихся старших классов в экскурсионное бюро по изучению истории Всеволожского района. Это была интереснейшая творческая работа. На наши экскурсии приезжали делегации не только из Советского Союза, но и из-за рубежа.

Во всем у нас был энтузиазм. С учащимися старших классов мы даже строили дорогу – укладывали поребрик. Работа была очень тяжелая, но ребята не жаловались. Они знали, что по этой дороге по Всеволожску пустят рейсовый автобус – для людей. Какая это была радость!

Работа заведующей отделом пропаганды и агитации Всеволожского ГК КПСС под руководством 1-го секретаря ГК КПСС Грошникова Вадима Александровича значительно расширила мой кругозор, научила анализировать факты, выбирать главное. Однажды поехали на прополку в совхоз «Всеволожский». Пока мы разбирали грядки, решали, кто с кем будет полоть эти длиннющие борозды, Вадим Александрович на четвереньках был уже в конце борозды.

А как было не воспользоваться опытом такого талантливого руководителя, как Трусов Юрий Васильевич, основатель птицеводства во Всеволожском районе и Ленинградской области? Около года он возглавлял наш райисполком. Он не только строил птицефабрики, он перестраивал психологию людей как заботливый, рачительный хозяин.

Нет слов выразить свою благодарность добрым и надежным друзьям: Москвину Михаилу Ивановичу, Богдевичу Станиславу Владимировичу, Зебоде Татьяне Петровне, Плыгун Ангелине Александровне, Шевченко Марианне Борисовне, Демидчику Евгению Викторовичу, Шевелевой Валентине Михайловне, Шевченко Любови Владимировне, Самохину Игорю Владимировичу и всем, с кем мы работали в сплоченной команде.

Когда районная конференция педагогических работников избрала меня председателем Горкома профсоюза работников просвещения, я снова убедилась, что работа с людьми на уровне простого человеческого общения – это моё. Распределяя путевки в санатории, садоводства, квартиры, себе не взяла ничего. Мы с инвалидом-мужем ждали своей очереди 10 лет.

Особое место в моей судьбе заняла работала помощником депутатов Государственной Думы, сначала восемь лет у Александра Глебовича Невзорова, а затем два созыва – у Сергея Валериевича Петрова, который сейчас избран в Госдуму по другому округу. Исключительная доброжелательность Сергея Валериевича, простота, большая помощь людям – привлекали в его приемную большое количество людей. Человек государственный, он находил время участвовать в молодежном КВН, выступать на районном празднике с группой «Любэ», участвовать в строительстве стадиона и православного храма, посещать семьи бывших узников концлагерей, поздравлять с юбилеем в домашней обстановке заслуженных ветеранов и бороться за квартиру для сельского учителя. Делать добро по велению своего сердца.

Вот так мне всю жизнь везёт на хороших людей. Извините меня за столь длинное послание, мою исповедь. Коротко писать трудно. А замечательных людей вокруг меня так много, что можно написать целую поэму.»

С уважением, Лариса Дмитриевна Степанова