Во Всеволожской больнице обновилось оборудование

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Всеволожской клинической межрайонной больнице полностью обновлено оборудование отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, помимо ангиографических установок и другого обязательного оборудования в отделение были закуплены дополнительные аппараты ― внутрисосудистый ультразвук и оборудование для физиологического измерения значимости стеноза. Это позволило вывести высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам на совершенно новый уровень.

«Например, внутрисосудистый ультразвук помогает досконально изучить состояние сосуда. Благодаря этому доктора могут поставить более точный диагноз, выбрать более правильную стратегию выполнения операции, а так же проконтролировать оптимальную имплантацию стента. А благодаря физиологическим методам исследования теперь можно с точностью до 98% определить характер стеноза», ― рассказал завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Всеволожской больницы Владимир Ардеев.

Только во Всеволожской больнице на сегодняшний день проведено более 220 исследований внутрисосудистой визуализации и 150 физиологиченских измерений значимости стеноза коронарных артерий. Главное в применении данных исследований ― это улучшение не только непосредственно результата исследования и операции, но и значительное улучшение отдаленных результатов на годы вперед.