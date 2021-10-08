Во Всеволожске прошел фестиваль «Счастливое и активное долголетие»

В минувший четверг, 7 октября, во Всеволожске прошел фестиваль для старшего поколения «Счастливое и активное долголетие», организованный местной общественной организацией «Диалог поколений». Необычное мероприятие проходило в парке Музея-усадьбы Приютино.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, мероприятие проходит второй год подряд. Среди участников – активные и творческие представители «серебряного» возраста. В рамках фестиваля прошли мастер-классы и тренинги по самым разным направлениям – от рукоделия и флористики до танцев и секретов активного общения. Самые продвинутые охотно учились обрабатывать фото на смартфонах.

Не остались в стороне и любители активности – все желающие могли попробовать себя в скандинавской ходьбе, настольных играх и игре Бочче. Ну и, конечно же, участники могли пройтись по гостеприимной усадьбе и сделать фото на память. Завершился фестиваль праздничным концертом «Молоды душой».

Фото пресс-службы администрации ВМР