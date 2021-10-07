Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь». Учись, трудись и будешь лидером

– Мне часто задают вопрос: а что же мне дала армия? Этот вопрос иногда приводит меня в смущение, потому что армия – это моя жизнь. Я служил в Хабаровском крае, в Калининграде, по служебным делам побывал в командировках во всех субъектах Российской Федерации, у меня повсюду есть друзья. Это одно из очень ценных армейских приобретений. За годы службы я не просто узнал нашу великую Родину, но еще и полюбил ее. Я до сих пор служу нашей стране всеми своими возможностями…

Мы беседуем с генерал-майором в отставке Русланом Нехаем, который может рассказывать о Российской армии часами. Он прослужил 35 лет, прошел путь от курсанта до заместителя командующего Ленинградским военным округом. Знает военное ремесло в мельчайших подробностях. И с полным основанием утверждает, что Российская армия сегодня – одна из самых мощных в мире, что она способна защитить нашу великую страну. В такой армии служить почетно и ответственно.

Но главное, что Нехай неоднократно подчеркивает в беседе, – сегодняшняя армия совершенно другая, чем была 15-20 лет назад. Во-первых, она имеет суперсовременное вооружение, способное на дальних подступах обнаруживать любые движущиеся в сторону России объекты – самолеты, ракеты, управляемые снаряды, беспилотники – и уничтожать их. Во-вторых, теперь ребята служат всего один год, их питание несоизмеримо лучше, чем было прежде, практикуется даже шведский стол, в течение дня есть время для отдыха (послеобеденный сон), бытовые проблемы решаются аутсорсинговыми структурами. При желании в ходе службы солдаты могут освоить одну или более специальностей, которые культивируются в части, где они служат. Плюс к этому льготы, которые получает молодой человек, отслуживший положенный срок. Словом, год срочной службы является трамплином к вершинам профессии или карьеры.

Для самого Руслана Нехая армия началась в раннем детстве. Еще мальчишкой он любил наблюдать, как над адыгейским аулом, где он рос, с ревом проносились военные самолеты. Это курсанты Армавирского военного летного училища осваивали пилотирование серебряных машин. Он тоже представлял себя за штурвалом истребителя. Настраивало парня на военную тематику и увлеченное чтение мемуаров о военных летчиках, о конструкторах. Сумма впечатлений и книжных знаний со временем переросла в уверенность, что ему на роду написано быть летчиком.

В девятом классе он пошел на медкомиссию при военкомате, чтобы получить направление в летное училище. Но врачи порекомендовали сначала подлечить горло и где-то через полгода прийти снова. Чего тянуть целых шесть месяцев, решил Руслан, и пошел в областную больницу, объяснил проблему. Ему сделали операцию, и уже через два месяца парень снова был на пороге медкомиссии – готов идти в летчики. Но, увы, мечта разбилась вдребезги. Оказалось, что коли перенес операцию, то теперь путь в авиацию вообще закрыт.

Наверное, кого другого такой удар сбил бы с ног, но только не Нехая, который твердо решил: пойду в армию – и точка! Он поступил в Свердловское военно-политическое танково-артиллерийское училище и успешно начал осваивать военное ремесло. Окончил его успешно и попросился в одну из самых отдаленных частей Хабаровского края. Честно говоря, это был один из редких случаев, когда отличный выпускник военного училища сам попросился в такую глушь. Обычно молодые лейтенанты выбирали части с именем и поближе к теплым краям.

Свой выбор Нехай объяснил просто – хотелось с первых дней офицерской службы проверить себя по максимуму: насколько готов к трудностям физически, морально, психологически. Это у него получилось. Из восьми лет, которые довелось прослужить в Хабаровском крае, он три года провел на сборах, жил в лагерных палатках. И это при морозах, которые порой доходили до минус 49 градусов. Так было, например, зимой 1978-79 годов. Но ни одно организационно-штатное мероприятие не было сорвано или перенесено на более благоприятное время. Армия – это щит страны, и он при любых обстоятельствах должен быть в полной боевой готовности.

Офицеров у нас в армии десятки, если не сотни тысяч. А генералами становятся единицы. Почему?

Руслан Шамсудинович считает, что в основе всего неустанный труд: надо четко и в полном объеме выполнять поручения вышестоящего начальства, образцово исполнять обязанности по своей должности, постоянно самосовершенствоваться и учиться. За годы службы он окончил Военно-политическую академию, Академию генерального штаба, Санкт-Петербургскую юридическую Академию, прошел переподготовку в академии государственной службы, защитил диссертацию кандидата политических наук.

Человек с таким багажом знаний и опытом работы не затеряется в любых обстоятельствах. Поэтому, как только Р. Нехай ушел в отставку, ему тут же посыпались приглашения на гражданскую службу. Он принял должность председателя комитета по печати Ленинградской области. Поначалу редактора областных СМИ восприняли это с настороженностью. Как сугубо военный человек будет возглавлять гражданскую идеологическую структуру? Но все сомнения рассеялись при первой же встрече. Руслан Шамсудинович на удивление легко ориентировался в вопросах взаимодействия с прессой, быстро улавливал новые веяния и доносил их до редакторов, подсказывал, как легче новации внедрять в практическую деятельность. Особенно нравилось многим редакторам то, что он всегда был очень конкретен: четко задавал вопросы и ставил задачи, охотно помогал их решать.

Вскоре Нехай перешел на более масштабную работу – он стал директором Центрального военно-морского музея имени Петра I, который расположен в Санкт-Петербурге на площади Труда, имеет филиалы в Севастополе, на крейсере «Аврора», в Кронштадте, на Дороге жизни. Управлять такой махиной очень нелегко, здесь одних единиц хранения более 1 миллиона! Часть размещена на экспозициях, часть находится в запасниках, часть – на реставрации, а еще есть группа экспонатов, которая выставляется за рубежом. Для транспортировки их в музее есть таможенный пост, в присутствии сотрудников которого загружается фура, здесь же опечатывается и уже без других досмотров автомашина следует к месту назначения. Так что сохранность ценного груза гарантируется.

Недавно мы побывали в ведомстве Р. Нехая. Он опять удивил. Провел нас по большей части экспозиций и как опытный экскурсовод рассказал о всех заинтересовавших нас экспонатах.

– Руслан Шамсудинович, Вы работаете здесь не очень давно. Когда успели все это изучить? – не удержалась я от вопроса.

– Когда пришел сюда, я сразу поставил перед сотрудниками задачу (не перед техническими работниками) – всем изучить экспозицию и уметь проводить экскурсии. У нас бывают периоды, когда очень много организованных групп посетителей, штатные экскурсоводы не справляются. Надо их подстраховывать. Ну а коли я всем поставил задачу уметь провести экскурсию, то сам должен быть впереди.

Вот такой он, Руслан Нехай. Живет по неписаному правилу: если быть – то быть впереди! Потому и стал генералом, потому и востребован по жизни, потому самые теплые слова сказали о нем в день юбилея (ему недавно исполнилось 65 лет) губернатор области Александр Дрозденко, директор Санкт-Петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие известные люди, потому на видном месте в его кабинете стоит Благодарность министра обороны РФ Сергея Шойгу

Анна Тюрина

Фото из личного архива Р. Нехая и из архива музея

На снимках: генерал-майор Руслан Нехай на военных учениях; армейская юность; Руслан Нехай (второй слева) и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (третий справа) в Центральном военно-морском музее имени Петра I; в деле воспитания подрастающего поколения военно-патриотическое направление – одно из самых важных