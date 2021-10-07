Заявка Ленобласти на инфраструктурные кредиты одобрена

Правительство России предоставит кредитные средства для обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, создание нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе и продолжение расширения Колтушского шоссе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в общей сложности одобрена заявка на предоставление 8,7 млрд рублей под три процента годовых. Срок кредита — 15 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения. Средства будут предоставлены области в ближайшие два года.

«В Ленинградской области ведется активное дорожное строительство, это и новые объекты — ТПУ, развязки, и в то же время идёт реконструкция уже имеющихся участков. Поэтому сегодня мы одобряем заявку на кредит 8,7 млрд рублей. Нельзя не отметить, что Ленинградская область в лидерах по строительству жилья. Хочу поблагодарить вас за работу в этом важном направлении», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, все три заявленных дорожных проекта крайне важны для дальнейшего развития Санкт-Петербургской агломерации. «Благодаря такой поддержке мы разгрузим Токсовское шоссе, сделаем новый путь из Кудрово в сторону города и обеспечим удобный подъезд к Колтушам через Янино, где сейчас мы ведем расширение дороги», — подчеркнул Александр Дрозденко.