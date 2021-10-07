Для успеха нужна не формула, а толковые кадры

Сегодня ЗАО «Племенной завод Приневское» по праву считается одним из самых передовых хозяйств в Ленинградской области. Продукция предприятия уходит влет, а торговая марка давно стала синонимом качества. Как так получается и в чем секрет успеха? Вот уже много лет ЗАО возглавляет Мухажир Хазреталиевич Этуев, чья дальновидность, неуемная тяга к новаторству и экспериментам вкупе с профессиональными знаниями и огромным практическим опытом генерального директора помогают хозяйству не только выжить в сложных условиях, но и оставаться в лидерах сельхозпроизводства. О руководителе этого уникального предприятия сегодня знают не только в Ленинградской области, но и в России. Его заслуги перед агропромышленным комплексом отмечены многочисленными наградами и грамотами. Есть даже Грамота Совета Федерации с размашистой подписью Валентины Матвиенко. Накануне Дня работника сельского хозяйства, которое нынче отмечается 10 октября, мы задали вопросы М.Х. Этуеву.

– Какова ваша формула успеха?

– Никакой формулы у меня нет. Я просто ценю толковые кадры. Люди – наше всё, и это не просто громкие слова. У нас трудятся лучшие специалисты региона. Их профессионализм, знания и опыт неоднократно отмечались высокими наградами Комитета АПК, Правительства Ленинградской области и Министерства сельского хозяйства России. В этом году тяжелейшие погодные условия – небывалая жара и засуха – помешали вырастить нам такой же рекордный урожай по овощам и картофелю, как в предыдущие годы, но наш сплоченный коллектив смог все же выполнить все плановые показатели, в том числе и по животноводству. Для получения стабильных показателей по всем отраслям необходимы современная техника и технологии… Мы постоянно модернизируем производство, но не всегда на это хватает собственных средств. И тут не обойтись без кредитов. В этом году нам удалось получить льготный кредит в ПАО «Сбербанк России». Однако у нас и планы большие! Для их реализации эти средства – капля в море.

– Шесть лет назад ваше предприятие приобрело ЗАО «Октябрьское», расположенное в Волосовском районе Ленинградской области. Что это дало «Приневскому»?

– Это сельскохозяйственное предприятие пришлось восстанавливать буквально с нуля. Сегодня там уже совершенно иная картина: выращиваем свеклу на 100 га, картофель на 400 га, рапс на 800 га и зерновые культуры на 2160 га. В следующем году мы планируем увеличить посевные площади более чем на 900 га, в том числе рапса – на 200 га. Рапс для Ленинградской области – культура новая, но, так как он неприхотлив, – легко переносит и засуху, и чрезмерную влажность и холод, становится все более популярным. Как утверждал ранее Климент Аркадьевич Тимирязев – при хорошем уходе с одного гектара можно получить до 24 центнеров семян. Мы уже перешагнули этот показатель. И все полученные семена перерабатываем в своем цехе, получая жмых и масло.

– Зерновой и рапсовый клин – это ваше стратегическое направление в «Октябрьском»?

– Несомненно. Для животноводства это очень важно: правильно подготовленные высокоэнергетические корма – залог высоких надоев и качественных показателей молока. Мы полностью обеспечиваем себя кормами собственного производства, что позволяет сдерживать рост себестоимости молока. Но мы не в силах остановить рост затрат в целом на производство, так как непрерывно повышается цена на семена, удобрения, ядохимикаты, технику и запасные части, а также на все энергоносители: электроэнергию, газ и воду. Помимо реальных производственных затрат, появились и затраты, связанные с пандемией. Все это ложится тяжелым бременем на предприятие. Но все же, как бы ни было трудно, мы живем и развиваемся!

– В этом году вашему хозяйству – 90 лет! С одной стороны, это уже много, а с другой?

– Согласно исторической справке инициатива создания пригородных овощеводческих хозяйств вокруг Ленинграда принадлежала самому Сергею Мироновичу Кирову. Это была грамотная задумка первого секретаря обкома: создать рядом с городом сельскохозяйственные предприятия для обеспечения горожан овощами и картофелем. Одним из них в 1931 году и стал совхоз «Красный Октябрь». В течение десятилетий к совхозу присоединялись другие хозяйства, а в 1992 году он был реорганизован в акционерное общество «Племенной завод Приневское». Сейчас мы реализуем не только традиционные овощи и коровье молоко, но и развели коз, выращиваем шампиньоны, торгуем цветами для озеленения Санкт-Петербурга, занимаемся переработкой продукции. Несмотря на столь солидный возраст, наше предприятие с каждым годом только молодеет! Благодаря целенаправленной работе по обновлению производственной базы, внедрению передовых технологий и оборудования мы стараемся оставаться одним из самых современных сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области. В качестве примера можно отметить одну из знаковых побед в 2021 году – это первое место в чемпионате России по пахоте, которое занял наш механизатор, неоднократный победитель – Александр Дерюгин. Мы развиваемся, невзирая на то, что находимся в зоне рискованного земледелия. За эти 90 лет мы стали достаточно серьезными игроками на российском агропромышленном рынке – наши достижения доказывают это. Пользуясь случаем и в связи с 90-летним юбилеем ЗАО «Племенной завод Приневское» хочу выразить огромную благодарность и уважение нашим ветеранам и трудовому коллективу, пожелать всем крепкого здоровья, процветания и семейного благополучия.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА