Во Всеволожске спасатели отработали ЧС

На территории котельной № 6 Всеволожских тепловых сетей 6 октября произошло чрезвычайное происшествие. В результате аварийной ситуации взорвался газовый котел и начался пожар. Из-за этого пострадали люди…

Такова была легенда тактико-специальных учений, которые прошли 6 октября. Импровизированное шоу получилось очень зрелищным, а ее участники, отвечающие за безопасность, показали, что готовы справиться с любой бедой. Повсюду мелькали спасатели, экипированные, что называется, по полной программе. Работали они четко и слаженно. Совместно с силами ОАО «Вт сети», правоохранительными службами и медиками проводилась эвакуация персонала и пострадавших в безопасное место. Людей выносили на носилках, помещали в кареты скорой помощи и, согласно сценарию, доставляли в ближайшую больницу. Для ликвидации огня использовали пожарную лестницу. В скором времени очаг пожара был ликвидирован, завалы разобраны. В общем, все шло по плану… Благодаря грамотным действиям удается воспрепятствовать дальнейшему распространению огня.

– По сценарию на стратегически важном объекте произошла разгерметизация газового котла, – говорит начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Всеволожского района Геннадий Шалагинов. – Дежурный диспетчер котельной получает информацию об аварии, докладывает в соответствующие инстанции, включает сирену и оповещает персонал о ЧП. Одними из первых на место событий приезжают спасатели специальной службы, у которой есть договор на оказание аварийно-спасательных услуг.

Однако «возгорание» сопровождается обрушением кровли и собственных сил не хватает, на подмогу приезжает 15 подразделение МЧС. Вслед за ними подтягиваются остальные представители Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Геннадия Шалагинова, проведение таких учений имеет важное значение для того, чтобы все спасательные службы и правоохранительные органы могли взаимодействовать и устранять возникающие чрезвычайные ситуации.

– Во Всеволожском районе я работаю с 1995 года, – отмечает собеседник. – Единственная чрезвычайная ситуация, которая на самом деле произошла в нашем районе, это взрыв на улице Добровольского в микрорайоне Южный.

– Обычно на наших режимных объектах принимаются повышенные меры пожарной безопасности, – отмечает начальник пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района подполковник Денис Давыдов. – Так что, к счастью, подобные ЧП большая редкость. Во Всеволожском районе в год фиксируется примерно одна тысяча пожаров. Самое большое ЧП за время моей работы – это случай, когда горели склады в поселке им. Свердлова.

Как отмечают пожарные, за последние годы участились случаи ложных вызовов. Жильцы не соблюдают правила пожарной безопасности, курят в неположенных местах, срабатывает сигнализация, и спасатели выезжают на место происшествия зря…

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации ВМР